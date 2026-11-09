Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

रोहतास में वारदात: कुराईच-महद्दीगंज में युवक की मौत, आपसी रंजिश में मारपीट की आशंका

By satish kumar Edited By: Piyush Pandey
Published: Mon, 09 Nov 2026 07:28 AM (IST)

सासाराम के कुराईच-मोहद्दीगंज में आपसी विवाद में मारपीट से एक युवक रोहित कुमार की मौत हो गई।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

HighLights

  1. सासाराम में आपसी विवाद में युवक की मौत।

  2. मृतक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है।

  3. पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। सासाराम के कुराईच महद्दीगंज में आपसी विवाद में हुई मारपीट में युवक की मौत बात प्रकाश में आई है।

शहर के कुराईच- मोहदीगंज इलाके में युवक की मौत हुई है। मृतक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उनके पिता का नाम राजू कुमार सिंह है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मौत का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर सासाराम नगर थाना और मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

यह भी पढ़ें- संघमित्रा एक्सप्रेस में किन्नरों की दबंगई: पैसे नहीं देने पर यात्री को दांत से काटा, बिहार में 5 गिरफ्तार

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।