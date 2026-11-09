रोहतास में वारदात: कुराईच-महद्दीगंज में युवक की मौत, आपसी रंजिश में मारपीट की आशंका

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। सासाराम के कुराईच महद्दीगंज में आपसी विवाद में हुई मारपीट में युवक की मौत बात प्रकाश में आई है।

शहर के कुराईच- मोहदीगंज इलाके में युवक की मौत हुई है। मृतक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उनके पिता का नाम राजू कुमार सिंह है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मौत का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर सासाराम नगर थाना और मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

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