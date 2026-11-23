अवध किशोर शर्मा, हाजीपुर। हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेले के इतिहास में वर्ष 1871 का आयोजन एक दुर्लभ महामिलन के रूप में दर्ज है। इस मेले को 155 वर्ष पूरे हो गए हैं। उस वर्ष मेला केवल धार्मिक स्नान और पशु-व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ब्रिटिश सत्ता, नेपाली दरबार और बिहार के नील प्लांटरों के संगम का मंच भी बना।

भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो और नेपाल के प्रधानमंत्री सर जंगबहादुर की ऐतिहासिक भेंट इसी आयोजन का प्रमुख आकर्षण थी। इस मुलाकात का प्रत्यक्षदर्शी विवरण नील प्लांटर एवं लेखक मिंडेन जे. विल्सन की रचनाओं और हैरी ई. एबॉट की पुस्तक ‘सोनपुर की स्मृतियां’ (1896) में सुरक्षित है।

सर जंगबहादुर करीब तीन सौ गोरखा अंगरक्षकों, हरम की महिलाओं और विशाल दल के साथ पूरे ठाठ-बाट से सोनपुर पहुंचे थे। मोती और सोने के आभूषणों से सजे उनके काफिले ने दर्शकों का विशेष ध्यान खींचा। गंडक तट पर स्वागत के बाद उन्हें आम के बागान के समीप बने शिविर में ठहराया गया। वहां तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका अभिनंदन किया गया। रेसकोर्स और ग्रैंड स्टैंड में भारी भीड़ उमड़ी थी। कद-काठी में भिन्न दिखने के बावजूद लार्ड मेयो की सौम्यता और जंगबहादुर की तीक्ष्ण व साहसी छवि लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। दोनों पक्षों की घुड़दौड़ में गहरी रुचि थी।

विभिन्न स्पर्धाओं में घोड़ों और घुड़सवारों के रोमांचक मुकाबलों ने दर्शकों को बांधे रखा। विल्सन के प्रत्यक्ष विवरण के अनुसार, अगले दिन हुई मुलाकात के दौरान जंगबहादुर ने अपने रत्नों की तुलना वायसराय के आभूषणों से की। उन्होंने अच्छी हिंदुस्तानी में सहजता से संवाद भी किया।