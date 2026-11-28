जागरण संवाददाता, हाजीपुर। कोहरे के कारण संरक्षित रेल परिचालन को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से 01 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक कुछ ट्रेनों का परिचालन को रद कर दिया गया है।

वहीं, कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद तथा कुछ ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी की गई है। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया है कि संरक्षित रेल परिचालन को लेकर यह निर्णय लिया गया है।

5. गाड़ी सं. 22857 सांतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस - 07.12.26 से 22.02.27 तक 6. गाड़ी सं. 22858 आनंद विहार-सांतरागाछी एक्सप्रेस - 08.12.26 से 23.02.27 तक 7. गाड़ी सं. 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस - 05.12.26 से 02.03.27 तक 8. गाड़ी सं. 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस - 03.12.26 से 28.02.27 तक 9. गाड़ी सं. 14523 बरौनी-अंबाला हरिहर एक्सप्रेस - 03.12.26 से 01.03.27 तक 10. गाड़ी सं. 14524 अंबाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस - 01.12.26 से 27.02.27 तक 11. गाड़ी सं. 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस - 03.12.26 से 02.03.27 तक 12. गाड़ी सं. 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस - 01.12.26 से 28.02.27 तक 13. गाड़ी सं. 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस - 04.12.26 से 26.02.27 तक 14. गाड़ी सं. 15904 चंडीगढ-डिब्रूगढ़़ एक्सप्रेस - 06.12.26 से 28.02.27 तक 15. गाड़ी सं. 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस - 07.12.26 से 22.02.27 तक 16. गाड़ी सं. 15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस - 08.12.26 से 23.02.27 तक 17. गाड़ी सं. 15621 कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस - 03.12.26 से 25.02.27 तक 18. गाड़ी सं. 15622 आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस - 04.12.26 से 26.02.27 तक 19. गाड़ी सं. 13035 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस - 01.12.26 से 26.02.27 तक 20. गाड़ी सं. 13036 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस - 02.12.26 से 27.02.27 तक

परिचालन के दिनों में कमी करके चलाई जाने वाली ट्रेनें

प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली निम्नलिखित ट्रेनों का परिचालन उनके आगे अंकित दिन को निम्नानुसार रद रहेगा।



1. गाड़ी सं. 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस दिनांक 03.12.26 से 25.02.27 तक प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को रद ।

2. गाड़ी सं. 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस दिनांक 04.12.26 से 26.02.27 तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को रद ।

3. गाड़ी सं. 22406 आनंद विहार-भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस दिनांक 02.12.26 से 24.02.27 तक प्रत्येक बुधवार को रद।

4. गाड़ी सं. 22405 भागलपुर-आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस दिनांक 03.12.26 से 25.02.27 तक प्रत्येक गुरुवार को रद।

5. गाड़ी सं. 15033 पाटलिपुत्र-लखनऊ एक्सप्रेस दिनांक 15.12.26 से 10.02.27 तक प्रत्येक सोम, मंगल एवं बुधवार को रद।

6. गाड़ी सं. 15034 लखनऊ-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस दिनांक 15.12.26 से 10.02.27 तक प्रत्येक सोम, मंगल एवं बुधवार को रद।

7. गाड़ी सं. 15079 पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस 16.12.26 से 14.02.27 तक प्रत्येक रवि, सोम, बुध एवं शुक्रवार को रद।

8. गाड़ी सं. 15080 गोरखपुर-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 16.12.26 से 14.02.27 तक प्रत्येक रवि, सोम, बुध एवं शुक्रवार को रद।

9. गाड़ी सं. 15074 टनकपुर-सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस 16.12.26 से 10.02.27 तक प्रत्येक बुधवार को रद।

10. गाड़ी सं. 15073 सिंगरौली-टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस 17.12.26 से 11.02.27 तक प्रत्येक गुरुवार को रद।

11. गाड़ी सं. 15076 टनकपुर-शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस 15.12.26 से 13.02.27 तक प्रत्येक मंगल एवं शनिवार को रद।

12. गाड़ी सं. 15075 शक्तिनगर-टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस 16.12.26 से 14.02.27 तक प्रत्येक बुध एवं रविवार को रद।

13. गाड़ी सं. 12505 कामाख्या-आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिनांक 02.12.26 से 28.02.27 तक प्रत्येक रवि एवं बुधवार को रद।

14. गाड़ी सं. 12506 आनंद विहार-कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिनांक 04.12.26 से 02.03.27 तक प्रत्येक मंगल एवं शुक्रवार को रद।

15. गाड़ी सं. 15483 अलीपुरद्वार-दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस दिनांक 02.12.26 से 27.02.27 तक प्रत्येक बुध एवं शनिवार को रद।

16. गाड़ी सं. 15484 दिल्ली-अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस दिनांक 04.12.26 से 26.02.27 तक प्रत्येक शुक्र एवं सोमवार को रद।

17. गाड़ी सं. 15725 न्यू जलपाईगुड़ी-आनंद विहार एक्सप्रेस दिनांक 01.12.26 से 23.02.27 तक प्रत्येक मंगलवार को रद।

18. गाड़ी सं. 15726 आनंद विहार-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस दिनांक 02.12.26 से 24.02.27 तक प्रत्येक बुधवार को रद।

19. गाड़ी सं. 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस दिनांक 05.12.26 से 27.02.27 तक प्रत्येक शनिवार को रद।

20. गाड़ी सं. 15910 लालगढ-डिब्रूगढ़़ अवध आसाम एक्सप्रेस दिनांक 08.12.26 से 02.03.27 तक प्रत्येक मंगलवार को रद।

21. गाड़ी सं. 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस दिनांक 01.12.26 से 27.02.27 तक प्रत्येक मंगल, गुरू एवं शनिवार को रद।

22. गाड़ी सं. 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस दिनांक 02.12.26 से 28.02.27 तक प्रत्येक बुध, शुक्र एवं रविवार को रद।

23. गाड़ी सं. 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस दिनांक 06.12.26 से 28.02.27 तक प्रत्येक रविवार को रद।

24. गाड़ी सं. 13020 काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस दिनांक 08.12.26 से 02.03.27 तक प्रत्येक मंगलवार को रद।

25. गाड़ी सं. 12357 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस दिनांक 05.12.26 से 27.02.27 तक प्रत्येक शनिवार को रद।

26. गाड़ी सं. 12358 अमृतसर-कोलकाता एक्सप्रेस दिनांक 07.12.26 से 01.03.27 तक प्रत्येक सोमवार को रद।