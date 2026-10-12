हाजीपुर स्टेशन पर भी रुकेगी राजधानी एक्सप्रेस? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रेल मंत्री को लिखा लेटर

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद चिराग पासवान ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर हाजीपुर स्टेशन पर डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस (12424) और नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12423) का ठहराव सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है।

उन्होंने पत्र में हाजीपुर निवासी अनिल पासवान और मनोज पासवान की ओर से दिए गए अनुरोध पत्र का हवाला दिया है।

केंद्रीय मंत्री ने पत्र में लिखा है कि पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल के अंतर्गत हाजीपुर स्टेशन काफी महत्वपूर्ण है। यहां आसपास के दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में यात्री विभिन्न स्थानों के लिए ट्रेन पकड़ने आते हैं।