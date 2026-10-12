'निकले थे ज्ञापन लेकर, लौटे CJI से सबक लेकर', राहुल गांधी को चिराग पासवान ने खूब सुनाया

डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है।

मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात के लिए समय नहीं मिलने और याचिका दायर कर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दिए जाने के बाद चिराग ने राहुल गांधी पर तंज कसा है।

कहा कि उन्हें देश के मुख्य न्यायाधीश ने संविधान का पाठ पढ़ा दिया है। चिराग पासवान ने अपने एक्स हैंडल पर राहुल गांधी को संबोधित करते हुए पोस्ट लिखा है।

निकले थे ज्ञापन लेकर, लौटे सबक लेकर

इसमें कहा है, आदरणीय राहुल गांधी जी, संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते रहे, पर संविधान का पाठ आखिरकार आज देश के मुख्य न्यायाधीश ने आपको पढ़ाया।

उन्होंने आगे तंज कसते हुए लिखा, 'निकले थे ज्ञापन लेकर, लौटे CJI से सबक लेकर। न्याय याचिका से मांगा जाता है, ज्ञापन से नहीं। SIR पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। अदालत में दलीलें नहीं चलीं, तो अब सड़क से अदालत पर दबाव?'