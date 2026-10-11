डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के 'तिलचट्टे और झींगुरों' वाले बयान पर उनके कैबिनेट सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नाराजगी जताई है।

चिराग ने कहा कि अपनी राजनीति साधने के लिए कुछ लोग भारत के युवाओं को कमजोर और गलत बताने में लगे हैं। युवाओं को अराजक बताने का प्रयास करते हैं।

रविवार को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने मांझी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे लोग भूल जाते हैं। देश के युवाओं ने समय-समय पर भारत की दशा और दिशा बदलने का काम किया है।

आंदोलनों से ही ऐसे नेतृत्वकर्ता सामने आते हैं, जो दशकों तक देश को दिशा दिखाते रहे हैं। ऐसे में युवाओं को इस तरह के शब्दों से संबोधित करना कतई जायज नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा चिराग पासवान ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति हमेशा से रही है। आंदोलनों ने समय-समय पर देश को नई दिशा देने के साथ युवा चेहरों को नेतृत्व का अवसर भी दिया है।