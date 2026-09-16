सहयोग पोर्टल पर करें शिकायत, 24 घंटे में मिलेंगे ₹7000; बाढ़ पीड़ितों से CM सम्राट की अपील 

संवाद सूत्र, राघोपुर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के खाते में सात-सात हजार रुपये जाना शुरू हुआ हैं। जिनके खाते में राशि नहीं गई है, वे सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, 24 घंटे में राशि भेजी जाएगी।

उक्त बातें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित तेरसिया और सरायपुर पंचायत में निरीक्षण के दौरान कहीं।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया और पूछा कि आप लोगों के खाते में सात-सात हजार रुपये आ गए? इस पर कुछ लोगों ने कहा कि राशि आ गई है, जबकि कुछ लोगों ने बताया कि अभी तक उनके खाते में पैसा नहीं आया है।