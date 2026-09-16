सहयोग पोर्टल पर करें शिकायत, 24 घंटे में मिलेंगे ₹7000; बाढ़ पीड़ितों से CM सम्राट की अपील
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बताया कि जिनके खाते में 7000 रुपये की राहत राशि नहीं आई है, वे सहयोग पोर्टल पर शिकायत करें।
HighLights
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया।
7000 रुपये की बाढ़ राहत राशि खातों में भेजी जा रही है।
राशि न मिलने पर सहयोग पोर्टल पर 24 घंटे में शिकायत करें।
संवाद सूत्र, राघोपुर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के खाते में सात-सात हजार रुपये जाना शुरू हुआ हैं। जिनके खाते में राशि नहीं गई है, वे सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, 24 घंटे में राशि भेजी जाएगी।
उक्त बातें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित तेरसिया और सरायपुर पंचायत में निरीक्षण के दौरान कहीं।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया और पूछा कि आप लोगों के खाते में सात-सात हजार रुपये आ गए? इस पर कुछ लोगों ने कहा कि राशि आ गई है, जबकि कुछ लोगों ने बताया कि अभी तक उनके खाते में पैसा नहीं आया है।
इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन लोगों के खाते में राशि नहीं आई है, वे तुरंत सहयोग पोर्टल पर इसकी शिकायत करें, 24 घंटे के अंदर उनके खाते में राशि भेजी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी बाढ़ प्रभावित लोगों के खाते में राशि भेजी जाएगी। कल से गांव-गांव में घूम-घूम कर इसकी अनाउंसमेंट भी कराई जाएगी ताकि कोई भी पीड़ित परिवार छूटे नहीं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सबको 7000 रुपये जाना भी शुरू हो गया है। जिनको नहीं मिला है, वह सहयोग पोर्टल पर तुरंत डाल दें। कल से अनाउंसमेंट भी कराया जाएगा।
सरायपुर पंचायत के लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने स्थानीय जनप्रतिनिधि पर पार्टी पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने मांग की कि अधिकारियों पर दबाव देकर निष्पक्ष रूप से सभी को राहत बंटवाई जाए।
इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। कौन दिया, कौन नहीं दिया, वोट से इसका कोई मतलब नहीं है।
बाढ़ में सबको कष्ट झेलना पड़ रहा है, इसलिए सबको मदद मिलेगी। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।
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