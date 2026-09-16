'ये सबसे बड़ी बाढ़; केंद्र करेगा मदद', CM सम्राट के साथ ट्रैक्टर से वैशाली पहुंचकर बोले शिवराज सिंह

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। बुधवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड का तेरसिया और सरायपुर पंचायत का एसडीआरएफ बोट और ट्रैक्टर से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निरीक्षण किया।

वैशाली जिले के राघोपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह सबसे बड़ी बाढ़ है। 2016 के स्तर से भी एक फीट ऊपर पानी था।

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 10 दिन से ज्यादा पानी में डूबे रहने के कारण केले, मक्का, धान की फसलें पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। पूरे बिहार में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। फसल के साथ मकान और पशुओं का भी नुकसान हुआ है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनता को हर संभव राहत देने में जुटी है। तत्काल सहायता के रूप में प्रति परिवार 7 हजार रुपये की राशि डालना शुरू किया गया है। मौके पर चिकित्सा दल बैठाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है, भोजन वितरण की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि बाढ़ की महाविनाश और भयंकरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वे केंद्र सरकार की तरफ से जमीनी जायजा लेने आए हैं।

बुधवार मुख्यमंत्री के साथ अलग-अलग जिलों में गांव की हालत, फसलों की हालत देख रहे हैं। शिवराज सिंह ने बताया कि कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की केंद्र की दो अलग-अलग टीम भी स्थिति का आकलन करने आई हैं।

एक केंद्रीय दल और आएगा जो क्षति का पूरा आकलन करेगा। राज्य सरकार अपने संसाधन से मदद कर रही है, लेकिन एनडीआरएफ के तहत सड़कों, मकानों सहित जो भी नुकसान हुआ है, उसका प्रस्ताव भेजने पर केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी।