'ये सबसे बड़ी बाढ़; केंद्र करेगा मदद', CM सम्राट के साथ ट्रैक्टर से वैशाली पहुंचकर बोले शिवराज सिंह
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया।
HighLights
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैशाली बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ ट्रैक्टर से निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया।
केंद्र सरकार ने बिहार को बाढ़ राहत में हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। बुधवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड का तेरसिया और सरायपुर पंचायत का एसडीआरएफ बोट और ट्रैक्टर से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निरीक्षण किया।
वैशाली जिले के राघोपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह सबसे बड़ी बाढ़ है। 2016 के स्तर से भी एक फीट ऊपर पानी था।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 10 दिन से ज्यादा पानी में डूबे रहने के कारण केले, मक्का, धान की फसलें पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। पूरे बिहार में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। फसल के साथ मकान और पशुओं का भी नुकसान हुआ है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनता को हर संभव राहत देने में जुटी है। तत्काल सहायता के रूप में प्रति परिवार 7 हजार रुपये की राशि डालना शुरू किया गया है।
मौके पर चिकित्सा दल बैठाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है, भोजन वितरण की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि बाढ़ की महाविनाश और भयंकरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वे केंद्र सरकार की तरफ से जमीनी जायजा लेने आए हैं।
बुधवार मुख्यमंत्री के साथ अलग-अलग जिलों में गांव की हालत, फसलों की हालत देख रहे हैं। शिवराज सिंह ने बताया कि कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की केंद्र की दो अलग-अलग टीम भी स्थिति का आकलन करने आई हैं।
एक केंद्रीय दल और आएगा जो क्षति का पूरा आकलन करेगा। राज्य सरकार अपने संसाधन से मदद कर रही है, लेकिन एनडीआरएफ के तहत सड़कों, मकानों सहित जो भी नुकसान हुआ है, उसका प्रस्ताव भेजने पर केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी।
केंद्र सरकार की तरफ से मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि संकट है, मगर इससे बाहर निकालने में राज्य सरकार के साथ हम खड़े रहेंगे। बिहार की हर संभव सहायता करेंगे। एक केंद्रीय दल और आएगा, जो क्षति का आकलन करेगा। जो भी नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार भी हर संभव सहायता करेगी। -शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा - बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता शुरू, पीएम मोदी ने भेजी विशेष टीम
बाढ़ प्रभावित राघोपुर दियारा के दौरे पर पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता शुरू कर दी है और केंद्र सरकार भी बिहार के साथ खड़ी है।
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। सड़क की स्थिति और फसल क्षति का लगातार मुआयना किया जा रहा है। अभी कई जिलों का दौरा कर समीक्षा बैठक भी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तत्काल राहत के तौर पर आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की बाढ़ की भयावहता को देखते हुए विशेष दल की टीम भेजी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कई टीमें बिहार में आ रही हैं, जो बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर पूरी समीक्षा रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगी, ताकि बिहार को जो सहयोग चाहिए, वह मिल सके।
मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने तेरसिया स्थित ग्राम पंचायत भवन के पास स्थानीय लोगों से मुलाकात की और ट्रैक्टर और बोट से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया।
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