हाजीपुर: बिदुपुर कच्ची दरगाह 6-लेन पर रफ्तार का कहर, अनियंत्रित वाहनों की टक्कर में दो की मौत; एक घायल
बिदुपुर कच्ची दरगाह सिक्स लेन पर दो अनियंत्रित वाहनों की टक्कर में लग्जरी कार सवार दो व्यक्तियों की मौके पर ...और पढ़ें
HighLights
बिदुपुर सिक्स लेन पर दो वाहनों की भीषण टक्कर हुई।
हादसे में लग्जरी कार सवार दो व्यक्तियों की मौत हो गई।
एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, पुलिस जांच में जुटी है।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्सलेन पुल पर चकसिकंदर के पास सोमवार देर रात तेज रफ्तार कार और हाइवा की आमने-सामने टक्कर हो गई।
भीषण हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
घटनास्थल पर ही दो युवकों की मौत
घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के गांव में कोहराम मच गया। स्वजन का रोते-रोते बुरा हाल है। मृतकों की पहचान ज्ञान रंजन (25), पिता उमेश राय, निवासी अमेर पंचायत और प्रिंस कुमार (25), पिता इंद्रजीत कुमार, निवासी मधुरापुर दिलावरपुर गोवर्धन गांव थाना बिदुपुर के रूप में हुई है।
वहीं घायलों में एक की पहचान बिदुपुर थाना क्षेत्र के मायाराम हाट निवासी विशाल कुमार (32), पिता रंजीत राय के रूप में हुई है।
गंभीर रूप से घायल विशाल कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेजा गया है। अन्य दो घायलों की पहचान की जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही बिदुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया।
तेज रफ्तार की वजह से हादसे की संभावना
पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बिदुपुर पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाना हादसे का कारण बताया जा रहा है।
पुलिस हाइवा चालक की तलाश और हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। दुर्घटना के बाद पुल पर कुछ देर तक जाम की स्थिति बनी रही, जिसे पुलिस ने वाहनों को हटवाकर सामान्य कराया।