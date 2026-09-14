कौन है कल्याण बैंसला, जिस पर गुरुग्राम में महिला बाइकर को टक्कर मारकर भागने का है आरोप?

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने का आरोप कल्याण बैंसला पर लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने सेक्टर 56 थाने में एफआईआर दर्ज की है। बैंसला को उनके दोस्त की मारुति सियाज कार का ड्राइवर बताया जा रहा है।

इंस्टाग्राम पर बैंसला खुद को ‘अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी’ और ‘इंडियन रग्बी टीम’ का सदस्य बताते थे। प्रोफाइल फोटो में वे बाजुओं को फ्लेक्स करते नजर आते थे। उन्होंने 'अमेच्योर ओलंपिया इंडिया' बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जीतने का दावा भी किया था, लेकिन इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी। नियमित पोस्ट्स में वे ज्यादातर व्यायाम या मांसपेशियां दिखाते नजर आते थे और उनके काफी फॉलोअर्स थे। घटना के बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया।

बाइक को टक्कर मारकर आरोप हुआ फरार वीडियो में दिख रहा है कि कार ड्राइवर महिला बाइकर को परेशान कर रहा था। वह बचने की कोशिश कर रही थी, तभी कार ने दाईं ओर मुड़कर उसे साइड से टक्कर मार दी और भाग गई। महिला सड़क पर गिर गई और मामूली चोटें आईं। उनकी अप्रिलिया आरएस 457 स्पोर्ट्स बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई।

घटना उनकी बाइक पर लगे एक्शन कैमरे में कैद हुई। महिला ने कहा, "आज गुरुग्राम की सड़कों पर असुरक्षित महसूस किया। ऐसे लोग मारकर भागने से नहीं डरते।" उनकी सहेली ने कार का पीछा किया, लेकिन ड्राइवर फरार हो गया।