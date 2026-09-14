'यह हादसा नहीं, हत्या की साजिश है,' राइडर के पिता की मांग- कार ड्राइवर पर दर्ज हो अटेंप्ट टू मर्डर का केस

बहन बोली- पीछा करते हुए कर रहे थे गंदे इशारे

उधर, पीड़िता सिया के भाई ने कहा, 'यह घटना रविवार सुबह की है। हमने घर पर माता-पिता को नहीं बताया था, हालांकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि उसके साथ कुछ हुआ है। शुरू में उसने अपनी परेशानी को जिम की वजह से शरीर में होने वाले दर्द से जोड़ा था। घटना होने पर उसने सबसे पहले मुझे फोन किया। उसने मुझे बताया कि एक दुर्घटना हुई है। पहले तो मुझे लगा कि वह फिसल गई है। फिर उसने बताया कि यह हिट-एंड-रन का मामला था। कोई उसका पीछा कर रहा था और अभद्र इशारे कर रहा था। आपने वीडियो भी देखा होगा।'

'हम भी दर्ज कराएंगे एफआईआर'

इसके आगे सिया के भाई ने कहा, 'वह उन्हें दूर रहने का इशारा कर रही थी। फिर भी उन्होंने अपनी गाड़ी की खिड़की नीचे की और बहुत अभद्र इशारे किए। गाड़ी में चार लोग थे और वे सभी नशे में थे। उसने मुझे यह बात बताई। यह घटना सुबह 7:30 से 8:00 बजे के बीच हुई। हो सकता है कि वे लोग पिछली रात से ही शराब पी रहे हों और सुबह सड़क पर वह उन्हें मिल गई। वह गहरे सदमे (ट्रॉमा) जैसी स्थिति से गुजर रही है। गुरुग्राम में दर्ज एफआईआर के बारे में हमारे वकील ने आगे की कार्रवाई के लिए वहां के एसएचओ से बात की है। हम अपनी तरफ से भी एक मुकदमा दर्ज कराएंगे।'