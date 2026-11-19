जागरण संवाददाता, हाजीपुर। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय रागिनी सिंह के न्यायालय में गुरुवार को अप्रैल 2021 में लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के घर आयोजित उपनयन संस्कार कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल और नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन तथा फायरिंग से जुड़े प्रसारित वीडियो के आधार पर दर्ज मामले में अभिनेत्री अक्षरा सिंह के विरुद्ध आरोप गठन किया गया।

यह जानकारी अभिनेत्री के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार पांडेय ने दी है। मालूम हो कि यह मामला अप्रैल 2021 में जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के भतीजे के उपनयन संस्कार के दौरान हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ा है।

लालगंज थाने की पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आधार पर प्राथमिकी की थी, जिसमें अभिनेत्री अक्षरा सिंह समेत कई लोगों को आरोपित किया गया था। वैशाली जिले के लालगंज में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के आवास पर हुई चर्चित हर्ष फायरिंग के मामले में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करीब पांच साल पुराने इस मामले में गुरुवार को अक्षरा सिंह हाजीपुर न्यायालय में पेश हुईं।