संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल)। सरायगढ़-भपटियाही प्रखंड की लौकहा पंचायत में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कुश्ती मेले का शनिवार को भव्य शुभारंभ हुआ। इस कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल एवं भूटान से भी पहलवान पहुंचे हैं। पहले दिन हुए रोमांचक मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और स्थानीय दर्शक जुटे।

कुश्ती मेले का उद्घाटन स्थानीय मुखिया महारानी देवी, जदयू नेता मनोज यादव, सरपंच भगवत प्रसाद यादव, जदयू नेता सूर्यनारायण ठाकुर और व्यापार मंडल अध्यक्ष विजेंद्र यादव सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के बाद पहलवानों का परिचय कराया गया और कुश्ती मुकाबलों की शुरुआत हुई।

नेपाल-भूटान सहित कई राज्यों के दिग्गज पहलवानों ने दिखाया दमखम पहले दिन के मुकाबलों में भूटान के चिमचिम डोगरा, गोरखपुर के मुन्ना टाइगर, अजमेर शरीफ के बाबा अजमेरी, हरियाणा के बिरला पार्कमान, बिहार के बाबर पठान, झांसी के तूफान पहलवान, नेपाल के पंडित थापा, मुजफ्फरनगर के अमजद पहलवान, हरिद्वार के प्रदीप शास्त्री, पश्चिम बंगाल के हिटलर पहलवान, आगरा के एप्पल पहलवान, वाराणसी के देवा पहलवान, अयोध्या के निर्दोष बाबा तथा राजस्थान के लुक्का पहलवान समेत कई नामचीन पहलवानों ने अखाड़े में अपनी ताकत और कुश्ती कला का प्रदर्शन किया।

1 दिसंबर तक चलेंगे मुकाबले, विरासत को मिल रहा बढ़ावा अलग-अलग स्थानों से पहुंचे पहलवानों के बीच मुकाबला देखने के लिए दर्शकों में खासा उत्साह रहा। अखाड़े में पहलवानों के दांव-पेच, पकड़ और पलटवार ने दर्शकों को खूब रोमांचित किया और लोग तालियां बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाते रहे। भूटान और नेपाल से पहलवानों के पहुंचने से इस कुश्ती मेले की विशेष चर्चा रही।