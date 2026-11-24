संवाददाता, सुपौल। जिले में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ मत्स्य किसानों की आमदनी में इजाफा करने के उद्देश्य से जिला मत्स्य कार्यालय ने एक अहम पहल की है।

इसके तहत जिले के 30 चयनित मत्स्य किसानों को आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए किशनगंज भेजा गया है। ये सभी किसान 23 से 27 नवंबर तक कॉलेज ऑफ फिशरीज, किशनगंज में आयोजित होने वाले पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे।

तालाब प्रबंधन और वैज्ञानिक तरीकों की मिलेगी जानकारी जिला मत्स्य कार्यालय की ओर से चयनित मत्स्य किसानों को प्रशिक्षण के लिए रवाना किया गया। पांच दिवसीय कार्यशाला के दौरान किसानों को नवीनतम मात्स्यिकी तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन करने के गुर सिखाए जाएंगे। इस पहल का मुख्य मकसद पारंपरिक मत्स्य पालन को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और किसानों को अधिक उत्पादन के लिए सक्षम बनाना है।

प्रशिक्षण सत्र में किसानों को मत्स्य पालन के उन्नत तरीकों, प्रभावी तालाब प्रबंधन, मछलियों की तेज व बेहतर वृद्धि, उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी तथा मत्स्य पालन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से किसान उपलब्ध संसाधनों का बेहतर और प्रभावी उपयोग कर सकेंगे।