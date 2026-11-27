जागरण संवाददाता, सुपौल। जिले में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा जल संसाधनों एवं आर्द्रभूमि के संरक्षण की दिशा में नई पहल की शुरुआत हुई। इसको लेकर पीएचआईए फाउंडेशन की ओर से जर्मनी की संस्था करूणा जर्मनी के सहयोग से जिला स्तरीय प्रारंभिक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का विषय नीली अर्थव्यवस्था के तहत मखाना की खेती एवं आर्द्रभूमि संरक्षण के माध्यम से महिलाओं और वंचित समुदायों का सशक्तिकरण रखा गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सावन कुमार की उपस्थिति में हुआ। मौके पर उप विकास आयुक्त इंद्रवीर कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. नित्यानंद सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यशाला का शुभारंभ करते जिलाधिकारी व अन्य। जागरण कार्यशाला में जिलाधिकारी ने कहा कि सुपौल जिले में मखाना उत्पादन एवं इससे जुड़ी आजीविका की अपार संभावनाएं हैं। मखाना जिले की पहचान होने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। वैज्ञानिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ाव के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने परियोजना में महिलाओं एवं वंचित समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने तथा आर्द्रभूमि एवं जल संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देने की बात कही।

उप विकास आयुक्त इंद्रवीर कुमार ने कहा कि जिले में मखाना आधारित आजीविका को संगठित रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह परियोजना ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन का बेहतर माध्यम बन सकती है।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर परियोजना को धरातल पर सफल बनाने का आह्वान किया। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. नित्यानंद ने मखाना की वैज्ञानिक खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों, अनुसंधान एवं मखाना बोर्ड की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मखाना उत्पादक किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और बेहतर उत्पादन पद्धतियों से जोड़ना जरूरी है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए मखाना का न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा उचित खरीद मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया।