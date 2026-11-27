सुपौल के मखाने को मिली जर्मनी की रफ्तार, ग्रामीण महिलाओं और मल्लाह-मुसहर समाज की चमकेगी किस्मत!
सुपौल में नीली अर्थव्यवस्था परियोजना शुरू हुई, जिसका उद्देश्य मखाना उत्पादन बढ़ाना, महिलाओं को सशक्त करना और आर्द्रभूमि का संरक्षण करना है।
HighLights
मखाना उत्पादन, महिला सशक्तिकरण और आर्द्रभूमि संरक्षण पर जोर।
नीली अर्थव्यवस्था परियोजना से वंचित समुदायों को मिलेगा विशेष लाभ।
वैज्ञानिक खेती और बाजार से जुड़ाव से किसानों की आय वृद्धि।
जागरण संवाददाता, सुपौल। जिले में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा जल संसाधनों एवं आर्द्रभूमि के संरक्षण की दिशा में नई पहल की शुरुआत हुई। इसको लेकर पीएचआईए फाउंडेशन की ओर से जर्मनी की संस्था करूणा जर्मनी के सहयोग से जिला स्तरीय प्रारंभिक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला का विषय नीली अर्थव्यवस्था के तहत मखाना की खेती एवं आर्द्रभूमि संरक्षण के माध्यम से महिलाओं और वंचित समुदायों का सशक्तिकरण रखा गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सावन कुमार की उपस्थिति में हुआ।
मौके पर उप विकास आयुक्त इंद्रवीर कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. नित्यानंद सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
कार्यशाला का शुभारंभ करते जिलाधिकारी व अन्य। जागरण
उन्होंने परियोजना में महिलाओं एवं वंचित समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने तथा आर्द्रभूमि एवं जल संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देने की बात कही।
उप विकास आयुक्त इंद्रवीर कुमार ने कहा कि जिले में मखाना आधारित आजीविका को संगठित रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह परियोजना ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन का बेहतर माध्यम बन सकती है।
उन्होंने सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर परियोजना को धरातल पर सफल बनाने का आह्वान किया।
कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. नित्यानंद ने मखाना की वैज्ञानिक खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों, अनुसंधान एवं मखाना बोर्ड की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि मखाना उत्पादक किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और बेहतर उत्पादन पद्धतियों से जोड़ना जरूरी है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए मखाना का न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा उचित खरीद मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया।
इस अवसर पर पीएचआईए फाउंडेशन के बिहार एवं झारखंड के राज्य प्रमुख धीरज होरो ने संस्था की ओर से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
वहीं, संस्था की नीति एवं साझेदारी तकनीकी सलाहकार रिचा चौधरी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए परियोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यशाला में कृषि, उद्यान, सहकारिता, मत्स्य पालन विभाग, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक तथा जीविका के जिला कार्यक्रम प्रबंधक ने भी सहभागिता की।
परियोजना के कार्यक्षेत्र में शामिल सुपौल सदर एवं त्रिवेणीगंज प्रखंड के अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान विभागीय समन्वय, परियोजना के क्रियान्वयन एवं जमीनी स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने को लेकर चर्चा की गई।
मल्लाह और मुसहर समुदाय को मिलेगा विशेष लाभ
परियोजना के तहत विशेष रूप से मल्लाह एवं मुसहर समुदाय सहित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।
इसके माध्यम से मखाना की वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहन, आर्द्रभूमि एवं जल संसाधनों का संरक्षण तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे।
इस पहल से जिले में मखाना आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ महिलाओं और वंचित समुदायों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है।
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