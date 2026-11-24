संवाद सूत्र, प्रतापगंंज (सुपौल)। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाकर सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के सरकारी दावों के बीच प्रतापगंज प्रखंड की चिलौनी उत्तर पंचायत स्थित बेलही गांव के वार्ड नंबर तीन में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।

यहां बिजली के खंभे तो गाड़ दिए गए, लेकिन सिंचाई सुविधा बहाल करने की दिशा में आगे का काम करीब 14 महीने से अधूरा पड़ा है। नतीजतन, सैकड़ों किसान अपनी फसलों की सिंचाई को लेकर चिंतित हैं। खेतों में लगी गेहूं और मक्का की फसलों को अब पानी की जरूरत महसूस होने लगी है। ऐसे में समय पर सिंचाई की सुविधा नहीं मिलने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है।

14 महीने पहले खेतों के समीप बिजली के खंभे गाड़े किसानों को आशंका है कि यदि जल्द व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो फसलों की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। स्थानीय किसानों ने बताया कि बिजली विभाग के संबंधित कार्य एजेंसी ने लगभग 14 महीने पहले खेतों के समीप बिजली के खंभे गाड़े थे।

उस समय किसानों को उम्मीद जगी थी कि जल्द ही सिंचाई के लिए आवश्यक व्यवस्था पूरी हो जाएगी। और खेतों तक पानी पहुंचने लगेगा। लेकिन खंभे गाड़ने के बाद आगे का काम नहीं होने से उनकी उम्मीदें अब निराशा में बदलने लगी हैं।