जागरण संवाददाता, सुपौल। खिलौनों से खेलने और पढ़ाई-लिखाई करने की उम्र में बच्चे ऐसे नशे की गिरफ्त में पहुंच रहे हैं, जो धीरे-धीरे उनकी जिंदगी को तबाह कर रहा है। प्लास्टिक, रबड़ और अन्य सामान को जोड़ने में इस्तेमाल होने वाला सॉल्यूशन और फेविकोल अब बच्चों एवं किशोरों के लिए नशे का सस्ता साधन बनता जा रहा है। स्थिति चिंताजनक है।

शहर के विभिन्न टोले-मोहल्लों और चौक-चौराहों पर कूड़ा चुनने वाले बच्चों और किशोरों को रूमाल या प्लास्टिक में केमिकल छिड़ककर सूंघते देखा जा रहा है। महज 10 रुपये में उपलब्ध इस नशे की गिरफ्त में आकर कई बच्चे अपने बचपन और भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं।

दस रुपये में मिल रहा नशे का सामान बताया जाता है कि स्टेशनरी दुकानों से लेकर किराना दुकान, साइकिल दुकान और छोटी-छोटी गुमटियों तक पर सॉल्यूशन और फेविकोल आसानी से उपलब्ध हैं। कुछ दुकानदार चंद रुपये के मुनाफे के लिए बिना यह जाने कि इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाएगा, बच्चों को भी इसकी बिक्री कर देते हैं।

कम कीमत और आसानी से उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे इसकी ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। खासकर कूड़ा चुनने वाले बच्चों में इसका इस्तेमाल अधिक देखने को मिल रहा है। स्थानीय दुकानदार के अनुसार, सॉल्यूशन का उपयोग प्लास्टिक के सामान, टूटे-फूटे पार्ट-पुर्जों को जोड़ने और विभिन्न वस्तुओं की मरम्मत में किया जाता है। वहीं, कागज चिपकाने तथा वाहनों के ट्यूब का पंचर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि, कुछ बच्चे इसका इस्तेमाल नशे के लिए कर रहे हैं।

सेहत के साथ भविष्य पर भी खतरा जानकारों के अनुसार, सॉल्यूशन जैसे उत्पादों में मौजूद वाष्पशील रासायनिक पदार्थों को सूंघना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इसके लगातार संपर्क में आने से मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, हृदय और फेफड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा चक्कर आना, बेहोशी, सांस लेने में परेशानी और गंभीर स्थिति में अचानक मौत तक का खतरा रहता है।

नशे के जाल से बच्चों को निकालना चुनौती इस समस्या का एक बड़ा कारण गरीबी, पारिवारिक उपेक्षा, अशिक्षा और बच्चों की असुरक्षित परिस्थितियां भी हैं। कूड़ा चुनने वाले कई बच्चे दिनभर सड़कों और गलियों में रहते हैं। ऐसे में उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने वाला कोई नहीं होता। धीरे-धीरे यह आदत नशे की लत में बदल सकती है।