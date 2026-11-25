संवाद सहयोगी, निर्मली (सुपौल)। नगर से जरौली जाने वाली मुख्य सड़क पर चिमनी भट्ठा के समीप झाड़ी में एक नवजात बच्ची मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लावारिस हालत में मिली नवजात बच्ची को देखकर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी फैलते ही आसपास के गांवों में भी इसकी चर्चा होने लगी।

मिली जानकारी के अनुसार, सड़क के किनारे खेतों में कुछ महिलाएं काम कर रही थीं। इसी दौरान उनकी नजर झाड़ी में पड़ी एक नवजात बच्ची पर गई। बच्ची को इस हालत में देखकर महिलाएं घबरा गईं और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया।

स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और सड़क से गुजर रहे राहगीर मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

वहीं, ग्रामीणों और राहगीरों के सहयोग से नवजात बच्ची को तत्काल निर्मली अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे भर्ती कर चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया। बच्ची के मिलने की खबर अस्पताल तक पहुंचते ही उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी।