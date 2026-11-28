जागरण संवाददाता, सिवान। जिले में कृषि योग्य भूमि को समतल बनाने के लिए भूमि समतलीकरण कार्यक्रम के तहत 898 एकड़ क्षेत्रफल की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रत्यक्षण की योजना को मंजूरी दी गई है।

योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 2400 रुपये की दर से अनुदान का लाभ मिलेगा। अनुदान की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि भूमि समतलीकरण का कार्य लेजर लैंड लेवलर मशीन से कराया जाएगा। इसके लिए खरीफ फसल (अल्पावधि के अधिक उपजशील धान प्रभेद) की कटाई के बाद तथा रबी फसल (सरसों) की बोआइ से पहले का समय निर्धारित किया गया है।

योजना का लाभ प्रत्यक्षण कार्यक्रम के तहत त्रि-फसली प्रणाली यानी धान-सरसों-मूंग की खेती के लिए चयनित किसानों को ही मिलेगा। डीएओ ने बताया कि समतलीकरण कार्य पूरा होने के बाद खेत की जीओटैग फोटो डीबीटी पोर्टल पर इंस्पेक्शन मोबाइल एप के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य होगा।