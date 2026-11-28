जागरण संवाददाता, पटना। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने वर्ष 2027 तक बिहार में 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए पूरे राज्य में विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। पार्टी के 26वें स्थापना दिवस पर पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक ने यह बड़ा एलान किया।

उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना है। इसके लिए पंचायत से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक संगठन का विस्तार किया जाएगा। भव्य समारोह में जुटे प्रदेशभर के नेता और कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का 26वां स्थापना दिवस पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह में बिहार के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम में पार्टी के 26 वर्षों के संघर्ष, उपलब्धियों और भविष्य की संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा हुई। नेताओं ने एकजुट होकर संगठन को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

अंबेडकर और रामविलास पासवान को दी गई श्रद्धांजलि समारोह की शुरुआत भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्व. रामविलास पासवान के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई।

नेताओं ने उनके विचारों और सामाजिक न्याय के प्रति योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि पार्टी की राजनीतिक और सामाजिक पहचान संस्थापक रामविलास पासवान के विचारों से जुड़ी हुई है। रामविलास पासवान के विचारों को आगे बढ़ा रहे चिराग पासवान प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक ने कहा कि स्व. रामविलास पासवान ने सामाजिक न्याय, गरीबों, वंचितों, शोषितों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की लड़ाई को अपनी राजनीति का आधार बनाया था। उनके विचार आज भी पार्टी के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' के विजन को जन-जन तक पहुंचाना पार्टी की प्राथमिकता है। हर कार्यकर्ता को दी संगठन विस्तार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के विजन और स्व. रामविलास पासवान के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि 50 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य केवल नेतृत्व का नहीं, बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ता की सामूहिक जिम्मेदारी है। आपसी समन्वय, निष्ठा और समर्पण के साथ सभी को संगठन विस्तार में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

26 साल की यात्रा को बताया सामाजिक न्याय और जनसेवा का सफर समारोह में मौजूद वरिष्ठ नेताओं और वक्ताओं ने पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। वक्ताओं ने कहा कि पार्टी के 26 वर्षों का सफर सामाजिक न्याय, जनसेवा और आम लोगों के अधिकारों की आवाज बुलंद करने का सफर रहा है। आने वाले समय में संगठन को और मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा।

प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक संगठन मजबूत करने की शपथ समारोह में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्व. रामविलास पासवान के विचारों को आत्मसात करने तथा चिराग पासवान के नेतृत्व में संगठन को मजबूत बनाने की शपथ ली। साथ ही सदस्यता अभियान को सफल बनाने और बिहार के विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया। स्थापना दिवस समारोह के जरिए पार्टी ने आगामी दो वर्षों के संगठनात्मक विस्तार की रूपरेखा भी स्पष्ट की। कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद कार्यक्रम में प्रदेश प्रधान महासचिव कैप्टन नंद पासवान, बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान, मंत्री संजय सिंह, विधानमंडल दल के नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव राजू तिवारी, सांसद वीणा देवी, विधान पार्षद अशरफ अंसारी, सत्यानंद शर्मा, अरविंद सिंह, शाहनवाज अहमद काफी, हुलास पांडेय, वेद प्रकाश पांडेय, इंतखाब आलम और प्रकाश चंद्र सहित पार्टी के विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

संगठन विस्तार के जरिए बिहार की राजनीति में मजबूत दावेदारी की तैयारी 26वें स्थापना दिवस समारोह में पार्टी ने अपना आगामी संगठनात्मक एजेंडा साफ कर दिया। वर्ष 2027 तक 50 लाख नए सदस्य जोड़ने और बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने का लक्ष्य इसी रणनीति का हिस्सा है।