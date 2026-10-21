सिवान में दुर्गा पूजा के दौरान अश्लील गानों पर डांस, समिति अध्यक्ष समेत 13 पर FIR

जागरण संवाददाता, सिवान। जीबी नगर थाना क्षेत्र के सकरा बाजार में दुर्गा पूजा के दौरान निर्धारित समय सीमा के बाद भी डीजे बजाने और अश्लील गानों पर नर्तकी से नृत्य कराने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी की है।

इस मामले में नवयुवक दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष समेत 13 नामजद तथा करीब 50 अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।

रात 11 बजे का मामला

थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे सकरा बाजार में दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी ध्वनि विस्तारक यंत्र से डीजे बजाया जा रहा था।