सिवान में नाटक के दौरान बड़ा हादसा, आग वाला गुब्बारा फटने से 12 लोग झुलसे

जागरण संवाददाता, सिवान। बिहार के सिवान जिले में दुर्गापूजा के बाद आयोजित नाटक के दौरान अचानक हादसा हो गया। बड़हरिया थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में नाटक के एक दृश्य के दौरान आग वाला गुब्बारा फट गया। इससे निकला केमिकल वहां मौजूद दर्शकों पर गिर गया, जिससे 12 लोग झुलस गए। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई।

नाटक के मंचन के बीच अचानक फटा गुब्बारा जानकारी के मुताबिक, रसूलपुर गांव में दुर्गापूजा के बाद नाटक का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे थे। नाटक में आग से जुड़ा दृश्य दिखाया जा रहा था।

इसी दौरान आग वाला गुब्बारा अचानक फट गया। गुब्बारे में मौजूद केमिकल युक्त पदार्थ आसपास बैठे दर्शकों पर जा गिरा। केमिकल की चपेट में आए 12 लोग गुब्बारा फटने के बाद वहां मौजूद 12 लोग झुलस गए। अचानक हुई इस घटना से कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। हादसे के बाद नाटक स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बड़हरिया रेफरल अस्पताल में कराया गया भर्ती घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए बड़हरिया रेफरल अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका उपचार किया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई गई थी। हालांकि, घायलों की मौजूदा स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।