सिवान में नाटक के दौरान बड़ा हादसा, आग वाला गुब्बारा फटने से 12 लोग झुलसे
सिवान के रसूलपुर गांव में दुर्गापूजा के बाद आयोजित नाटक के दौरान आग वाला गुब्बारा फटने से बड़ा हादसा हो ...और पढ़ें
HighLights
नाटक में आग वाला गुब्बारा अचानक फटा।
गुब्बारे से निकला केमिकल दर्शकों पर गिरा।
हादसे में 12 लोग झुलसे, अस्पताल में भर्ती।
जागरण संवाददाता, सिवान। बिहार के सिवान जिले में दुर्गापूजा के बाद आयोजित नाटक के दौरान अचानक हादसा हो गया। बड़हरिया थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में नाटक के एक दृश्य के दौरान आग वाला गुब्बारा फट गया। इससे निकला केमिकल वहां मौजूद दर्शकों पर गिर गया, जिससे 12 लोग झुलस गए। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई।
नाटक के मंचन के बीच अचानक फटा गुब्बारा
जानकारी के मुताबिक, रसूलपुर गांव में दुर्गापूजा के बाद नाटक का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे थे। नाटक में आग से जुड़ा दृश्य दिखाया जा रहा था।
इसी दौरान आग वाला गुब्बारा अचानक फट गया। गुब्बारे में मौजूद केमिकल युक्त पदार्थ आसपास बैठे दर्शकों पर जा गिरा।
केमिकल की चपेट में आए 12 लोग
गुब्बारा फटने के बाद वहां मौजूद 12 लोग झुलस गए। अचानक हुई इस घटना से कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया।
मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। हादसे के बाद नाटक स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
बड़हरिया रेफरल अस्पताल में कराया गया भर्ती
घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए बड़हरिया रेफरल अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका उपचार किया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई गई थी। हालांकि, घायलों की मौजूदा स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
आग वाले दृश्य के दौरान हुआ हादसा
गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुए इस हादसे ने आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
नाटक में आग वाला दृश्य दिखाने के दौरान गुब्बारा फटने से यह घटना हुई। फिलहाल घायलों की ताजा स्थिति और हादसे से जुड़ी अन्य जानकारी का इंतजार है।