माथे पर सुपली लेकर छठ घाट पहुंचे सिवान DM, डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर नदी संरक्षण का दिया संदेश

कीर्ति पांडेय, सिवान। लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा ऐसी है कि आम हो या खास, हर कोई छठी मईया की भक्ति में सराबोर नजर आता है।

इसी आस्था और श्रद्धा की अनूठी तस्वीर सिवान में देखने को मिली, जहां जिले के जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा भी पूरी श्रद्धा के साथ छठी मईया की आराधना करते नजर आए।

दाहा नदी के पुलवा घाट पर उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ छठ की परंपरा को आत्मसात किया, बल्कि जल संरक्षण और नदियों की स्वच्छता का महत्वपूर्ण संदेश भी दिया।

जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा माथे पर पूजा सामग्री से भरी सुपली लेकर घाट पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पूरी श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ छठी मईया की पूजा-अर्चना की और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर जिले की सुख-समृद्धि की कामना की।