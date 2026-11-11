सिवान में छठ घाटों की सफाई पर प्रशासन सख्त, कर्मचारी नदारद मिले तो एजेंसी के बिल में होगी कटौती  

जागरण संवाददाता, सिवान। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर शहर के प्रमुख घाटों की सफाई में लापरवाही बरतना नगर परिषद की सफाई एजेंसियों और कर्मचारियों को भारी पड़ गया है।

पर्याप्त मजदूर उपलब्ध नहीं कराने पर नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्वेता ने दोनों सफाई एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांग के अनुसार मजदूर नहीं मिलने पर उनके मासिक बिल से 10 प्रतिशत राशि काटी जाएगी।

वहीं, ड्यूटी से गायब मिले चार कर्मियों से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। घाटों की व्यवस्था के नोडल पदाधिकारी नगर प्रबंधक बालेश्वर राय का मानदेय भी रोक दिया गया है। नगर परिषद ने पांच नवंबर को किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और सर्जिकल सिक्योरिटी एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को प्रमुख छठ घाटों की विशेष सफाई के लिए अतिरिक्त मजदूर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद एजेंसियों ने पर्याप्त सफाईकर्मी नहीं भेजे। जिला स्तरीय अधिकारियों की शिकायत और खुद के निरीक्षण में भी कार्यपालक पदाधिकारी को घाटों पर मजदूरों की कमी मिली। इसके बाद एजेंसियों को तत्काल मजदूर उपलब्ध कराने और समय पर सफाई पूरी करने का निर्देश दिया गया।