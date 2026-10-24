सिवान में बरामद पटाखे और बम निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट, गुस्साए गांव वालो ने पुलिस टीम को घेरा

जागरण संवाददाता, सिवान। जीबी नगर थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में बरामद बम और पटाखों को निष्क्रिय करने के दौरान शनिवार के दिन रात हुए तेज विस्फोट से इलाके में अफरातफरी मच गई।

धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूटने की बात सामने आई है। विस्फोट के बाद फैले धुएं से स्थानीय लोगों को सांस लेने में परेशानी होने की भी शिकायत मिली है।

घटना से नाराज ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को घेर लिया। इस दौरान एसडीपीओ अमन और जीबी नगर थानाध्यक्ष को भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा।

विस्फोट के बाद दहशत में आए ग्रामीण

जानकारी के अनुसार, जीबी नगर थाना क्षेत्र के भलुआरा नहर के समीप आलमपुर गांव से बरामद बम और पटाखों को नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही थी।

इसी दौरान अचानक तेज धमाका हो गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और घटनास्थल के आसपास भीड़ जुट गई।

ग्रामीणों का कहना है कि विस्फोट के प्रभाव से आसपास के कई घरों के शीशे टूट गए। वहीं, धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, नुकसान और प्रभावित घरों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।