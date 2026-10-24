पटाखा विस्फोट के बाद एक्शन में सिवान प्रशासन, 30 ठिकानों पर छापा; आधा दर्जन गोदाम सील

जागरण संवाददाता, सिवान। आलमपुर में पटाखा विस्फोट की घटना के बाद जिला प्रशासन ने पटाखों के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

इसी क्रम में जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी के निर्देश पर शनिवार को शहर समेत विभिन्न इलाकों में पटाखा दुकानों और गोदामों पर छापामारी की गई।

अभियान का संयुक्त नेतृत्व सदर एसडीओ आशुतोष गुप्ता और सदर एसडीपीओ प्रांजल ने किया। कार्यपालक दंडाधिकारी रविंद्र कुमार भी टीम में शामिल रहे।

इस दौरान करीब 30 दुकानों की जांच की गई। शहर में लगभग आधा दर्जन दुकानों और गोदामों को सील किया गया। कार्रवाई से पटाखा कारोबारियों में हड़कंप मचा रहा।

एसडीओ ने बताया कि छापेमारी का उद्देश्य पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री पर रोक लगाना तथा सुरक्षा मानकों की जांच करना था।

अधिकारियों ने दुकानों के अनुज्ञप्ति पत्र, उपलब्ध पटाखों के स्टाक, भंडारण व्यवस्था और कारोबार से जुड़े जरूरी कागजात की जांच की। नियमों के उल्लंघन की आशंका के आधार पर कई दुकानों और गोदामों को सील किया गया।

कार्रवाई की भनक लगते ही बंद कर दीं दुकानें

छापामारी की भनक लगते ही कई दुकानदारों ने दुकानें बंद कर शटर गिरा दिए। दुकानों के बंद होने से प्रशासनिक टीम को कुछ जगह जांच में परेशानी हुई।

इसके बावजूद अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर पटाखों के भंडारण और बिक्री की स्थिति का जायजा लिया।

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