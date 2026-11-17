जागरण संवाददाता, सिवान। Indian Railway: दीपावली और छठ महापर्व की छुट्टी के बादर अपने काम पर लौटने वाले यात्रियों की संख्‍या काफी बढ़ गई है।

ऐसे में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सहरसा-अमृतसर के बीच अनारक्षित त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

05517/05518 सहरसा-अमृतसर-सहरसा अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन गोरखपुर के रास्ते किया जाएगा। ट्रेन सहरसा से 18 नवंबर और अमृतसर से 20 नवंबर को रवाना होगी।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 05517 सहरसा-अमृतसर विशेष ट्रेन 18 नवंबर को सहरसा से दोपहर 1:35 बजे प्रस्थान करेगी।

हाजीपुर, छपरा, स‍िवान के रास्‍ते परिचालन

यह ट्रेन समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा और सिवान होते हुए रात 12:45 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। यहां से लखनऊ, हरदोई, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली और अंबाला कैंट होते हुए अगले दिन रात 10:05 बजे अमृतसर पहुंचेगी।