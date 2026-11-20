जागरण संवाददाता, सिवान। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

कक्षा छह, सात और आठ में नामांकन के लिए इच्छुक एवं योग्य छात्राएं 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। चयनित छात्राओं को विद्यालय में पढ़ाई के साथ रहने और भोजन की सुविधा पूरी तरह मुफ्त मिलेगी।

छात्रा को प्रतिवर्ष 10 हजार 850 रुपये की छात्रवृत्ति

नामांकित छात्राओं को आवासन, भोजन, पोशाक और पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक छात्रा को प्रतिवर्ष 10 हजार 850 रुपये की छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।

नामांकन के लिए छात्रा का बिहार का निवासी होना और पिछड़ा अथवा अति पिछड़ा वर्ग से होना अनिवार्य है। वही, अभिभावक की वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा एक अप्रैल 2027 को कक्षा छह के लिए आयु 10 से 13 वर्ष, कक्षा सात के लिए 11 से 14 वर्ष तथा कक्षा आठ के लिए 12 से 15 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर है।

17 जनवरी को आयोजित होगी प्रवेश परीक्षा 11 जनवरी 2027 को प्रवेश पत्र जारी होगा, जबकि 17 जनवरी को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। पांच फरवरी को परिणाम प्रकाशित होगा। सफल छात्राओं का नामांकन 15 से 27 फरवरी तक लिया जाएगा। नया शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू होगा।