जागरण संवाददाता, सिवान। सरकारी विद्यालयों में अब शिक्षक और कर्मी निजी प्रचार या व्यक्तिगत छवि निर्माण के उद्देश्य से रील्स और वीडियो नहीं बना सकेंगे।

सरकारी स्कूलों एवं कार्यालयों के परिसर में इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग पर सख्ती दिखाते हुए इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है।

जारी निर्देश में इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए निजी रील्स और वीडियो बनाने तथा उन्हें प्रसारित करने पर रोक लगाई लगाने की बात कही गई है।

शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) द्वारा जारी पत्र में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026 का हवाला दिया गया है।

विभाग ने सरकारी सेवकों को सोशल मीडिया का जिम्मेदारी और मर्यादा के साथ उपयोग करने का निर्देश दिया है।

बच्चों की निजता और गरिमा का रखना होगा ध्यान

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की निजता और गरिमा सर्वोपरि होगी। उनकी पढ़ाई के दौरान बिना निर्धारित अनुमति और आवश्यक सहमति के वीडियो या रील्स बनाना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही विद्यालय परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर भी रोक लगाने को कहा गया है।