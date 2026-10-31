सिवान के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा निजी कंपनियों में नौकरी का मौका, 4 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला

जागरण संवाददाता, सिवान। जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार नवंबर को जिला स्तरीय नियोजन-सह-व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा।

बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय के तत्वावधान में शहर के वीएम हाईस्कूल सह इंटर कालेज में मेला लगेगा। इसका आयोजन सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक होगा।

20 से अधिक कंपनियां होंगी शामिल

मेले में निजी क्षेत्र की 20 से अधिक कंपनियों के शामिल होने की संभावना है। इनमें नेटएम्बिट, फर्स्ट फ्लाई, 2 काम्स कंसल्टिंग, सीआइईएल एचआर सर्विसेज, वेलस्पन लिविंग, क्वेस कार्प, ब्लिंकिट, रिलायंस रिटेल, आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और श्री साईं अस्पताल सहित अन्य कंपनियां शामिल हैं।

मेले में तकनीकी एवं गैर तकनीकी योग्यता रखने वाले बिहार के सभी जिलों के अभ्यर्थियों को रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से स्टाल लगाए जाएंगे। यहां युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और स्टार्टअप से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।