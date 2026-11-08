10वीं पास हैं तो तैयार रखें बायोडाटा: ₹12500 सैलरी और इंसेंटिव के साथ नौकरी का मौका, सिवान में 2 दिन लगेगा कैंप

जागरण संवाददाता, सिवान। जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला नियोजनालय की ओर से 12 एवं 13 नवंबर को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा।

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के तत्वावधान में आयोजित इस कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। दोनों दिन कैंप का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा।

जिला नियोजनालय से मिली जानकारी के अनुसार, 12 नवंबर को मैरवा स्थित ठाकुर कॉम्प्लेक्स, मैरवा धाम के समीप तथा 13 नवंबर को बसंतपुर प्रखंड परिसर स्थित बीआरसी में जॉब कैंप लगाया जाएगा। इसमें स्वतंत्रा माइक्रो फिन लिमिटेड और एलआईसी ऑफ इंडिया की ओर से नियुक्ति की जाएगी। जिला नियोजन पदाधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि स्वतंत्रा माइक्रोफिन लिमिटेड में एसएफओ (एसएफओ) पद के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण और आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है।