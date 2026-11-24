संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। प्रखंड के चितामनपुर गांव स्थित ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 25 नवंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं।

मंगलवार को डीडीसी अमिताभ सिंह, अपर समाहर्ता प्रमोद कुमार राम, एसडीओ अनिता सिन्हा, एसडीपीओ अमन, थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह, बीडीओ सिम्पी कुमारी, सीओ वेद प्रकाश नारायण, बीईओ सौरभ सुमन एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी रामवीर सिंह यादव सहित अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।

इस दौरान अधिकारियों ने हेलीपैड निर्माण, वाहनों की पार्किंग, सड़क की व्यवस्था, मंच निर्माण एवं परिसर की साफ-सफाई का जायजा लिया। तैयारियों को समय से पूरा करने का निर्देश मुख्यमंत्री के आगमन और कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों एवं आम लोगों की सुविधा को लेकर आवश्यक तैयारियों को समय से पूरा करने का निर्देश दिया गया। वहीं, कार्यक्रम स्थल के आसपास स्वच्छता एवं सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।