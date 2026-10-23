दिल्ली से बिहार के लिए चलने वाली कई ट्रेनों में सीटें फुल, त्योहारों पर कैसे होगी घर वापसी?

जागरण संवाददाता, सिवान। छठ और दीपावली पर परदेश से घर आने वालों को परेशानी बढ़ गई है। ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं। नई दिल्ली से आने वाली गरीब रथ, बिहार संपर्क क्रातिं, वैशाली सुपरफास्ट, सहित दर्जनों ट्रेनों में सीट फूल है।

रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के सहारे यात्रियों को राहत देने की कोशिश कर रही है। जिन यात्रियों के टिकट बुक नहीं हो पाए हैं उनके सामने अब सिर्फ तत्काल में टिकट लेना मजबूरी है। हालांकि, रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रही है लेकिन उसमें किराया दोगुना होने के कारण यात्री इन ट्रेनों में यात्रा करने से दूरी बना रहे हैं। रेल अधिकारियों का कहना है कि मांग होने पर ट्रेनों के फेरे व संख्या बढ़ाई जा सकती है। बता दें कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई सहित तमाम लंबी दूरी से सिवान जंक्शन पर आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है।