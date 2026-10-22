सीतामढ़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक की चाकू मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बाजपट्टी थाना क्षेत्र के मधुबन बाजार में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान एक युवक की चाकू मार हत्या कर दी गई। इसको लेकर आक्रोशित लोगों ने मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया है।

मृतक की पहचान संडवारा गांव निवासी नरेश राय के पुत्र सुधीर कुमार (22) के रूप में की गई है।

घटना को लेकर इलाके में तनाव का वातावरण है तैनात है और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

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