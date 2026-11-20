संवाद सहयोगी, बथनाहा। प्रखंड क्षेत्र की सहियारा पंचायत के वार्ड 09 के समीप से बहने वाली लखनदेई नदी की उप धारा सोरम नदी पर बनी पुलिया के एक माह पूर्व ध्वस्त हो गया था।

प्रखंड प्रशासन अथवा पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा निर्माण नहीं कराए जाने के कारण लोगों आवागमन में हो रही कठिनाई को देखते हुए ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर एवं श्रमदान से 25 फीट लंबे चचरी पुल निर्माण कर आवागमन सुचारू किया है।