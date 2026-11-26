संवाद सहयोगी, सोनबरसा। रात का अंधेरा,सड़क किनारे रोशनी का अभाव और अस्पताल का पता बताने वाला बोर्ड भी नजरों से ओझल। ऐसे में मरीज लेकर सोनबरसा सीएचसी पहुंचने वाले लोग आखिर अस्पताल का रास्ता कैसे ढूंढ़ें ?,

स्थिति यह है कि कई मरीज और उनके परिजन रास्ता भटककर दूसरी जगह भी चले जाते हैं। दिन में जब अस्पताल का बोर्ड पेड़-झाड़ियों के पीछे छिपा होने से स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो रात में बिना रोशनी के अस्पताल की पहचान करना और भी मुश्किल हो जाता है।

थाना का बड़ा बोर्ड दूर से ही देता है दिखाई सोनबरसा थाना और प्रखंड कार्यालय के बीच स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का परिसर काफी दूर तक फैला है। इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन मुख्य सड़क से अस्पताल की पहचान करना आसान नहीं है।

थाना का बड़ा बोर्ड दूर से ही दिखाई देता है, जबकि अस्पताल का बोर्ड पेड़-झाड़ियों के पीछे छिपा होने के कारण लोगों की नजर उस पर नहीं पड़ती। बोर्ड के पास पहुंचने पर भी उस पर लिखे शब्दों को पढ़ना मुश्किल होता है।

रात में बढ़ जाती है परेशानी रात के समय सड़क किनारे पर्याप्त रोशनी नहीं होने से परेशानी और बढ़ जाती है। अनजान ग्रामीणों, महिलाओं, बुजुर्गों और आपात स्थिति में मरीज लेकर पहुंचने वाले परिजनों को अस्पताल खोजने के लिए दूसरों से रास्ता पूछना पड़ता है। इस दौरान मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाने में भी परेशानी हो सकती है।