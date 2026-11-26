संवाद सहयोगी, सोनबरसा। भारत-नेपाल सीमा पर शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क पर स्थानीय पुलिस ने प्रहार किया है। राजवाड़ा-कचहरीपुर पथ पर झीम नदी के बीच कब्रिस्तान के समीप की गई छापेमारी में पुलिस ने 80 कार्टन में रखी 2400 बोतल (720 लीटर) नेपाली शराब बरामद की है।

मौके से छह बाइकें भी जब्त की गई हैं। साथ ही नेपाल के एक धंधेबाज समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई से सीमा पार सक्रिय शराब तस्करी के नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी गिरफ्तार आरोपितों की पहचान नेपाल के महोत्तरी जिले के गौशाला थाना क्षेत्र अंतर्गत मंहरवा गांव निवासी सफी अंसारी के पुत्र रजाउल अंसारी, कन्हौली थाना क्षेत्र के भलुआहा गांव निवासी लक्ष्मीनारायण महतो के पुत्र अमित कुमार एवं हरिनारायण महतो के पुत्र जय किशोर कुमार तथा बेला थाना क्षेत्र के सिरसिया बाजार निवासी शिवचंद्र ठाकुर के पुत्र अशोक ठाकुर के रूप में हुई है।