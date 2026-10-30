सीतामढ़ी के बथनाहा में गोली लगने से जख्मी युवक की मुजफ्फरपुर में मौत

संवाद सहयोगी, बथनाहा (सीतामढ़ी)। थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव में मठ के समीप गुरुवार को गोली मारकर जख्मी किए गए युवक अविनाश कुमार की इलाज के दौरान शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में मौत हो गई।

मृतक गांव के गगन दास का पुत्र था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की बहन ने मीडिया को दिए बयान में गांव के ही एक व्यक्ति पर पुरानी रंजिश में हत्या कराने की आशंका जतायी है। रहा बता दें कि