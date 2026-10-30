बिहार में एक लाख के बदले चार लाख का ऑफर! पुलिस ने दबोचा तो बैग से निकले 19.98 लाख रुपये

संवाद सहयोगी, हरसिद्धि (पूर्वी चंपारण)। पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र स्थित अरेराज-मोतिहारी मुख्य पथ पर मानिकपुर चौक के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक को 19 लाख 98 हजार 500 भारतीय रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है। उसके बैग से 500 रुपये के नोटों की 40 गड्डियां मिली हैं।

हालांकि फार्च्यूनर और टाटा नेक्सान कार में सवार उसके अन्य साथी फरार हो गए। गिरफ्तार युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बरहलगंज थानाक्षेत्र के बरहलगंज निवासी हरेराम शाही के पुत्र रोहित कुमार शाही (35) के रूप में की गई है।

कार्रवाई की बाबत शुक्रवार को अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस के डायल 112 की टीम को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश नंबर की फार्च्यूनर और टाटा नेक्सन में सवार कुछ लोग मोतिहारी से अरेराज की ओर जा रहे हैं।

उनके नकली नोटों के कारोबार से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हरसिद्धि के मानिकपुर चौक पर जांच के दौरान फार्च्यूनर तेजी से निकल गई। उसके पीछे आ रही टाटा नेक्सान को रोकने पर एक व्यक्ति बैग लेकर भागा, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। नेक्सान लेकर उसपर सवार लोग फरार हो गए।

नकली नोट का धंधा करनेवाले गिरोह से जुड़े होने की आशंका रोहित ने बरामद रुपयों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके मोबाइल में सोनू सिंह नामक व्यक्ति के साथ नकली नोटों को लेकर चैट मिली। रीसायकल बिन में एक ही नंबर के पांच नोटों की तस्वीर भी मिली, जो प्रथम दृष्टया नकली नोटों से संबंधित बताई गई। पूछताछ और मोबाइल से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस गिरोह के बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है।