मुजफ्फरपुर के बंदरा में सर्वे अमीन का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई, संविदा समाप्त

संवाद सहयोगी, बंदरा (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur News: जिले के बंदरा प्रखंड में सर्वे कार्य के नाम पर रुपये लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।

इस मामले में विशेष सर्वेक्षण अमीन रमण कुमार की संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना की ओर से यह सख्त आदेश जारी किया गया है। इस कार्रवाई के बाद से महकमे में हड़कंप मच गया है।

क्या था पूरा मामला? यह पूरा मामला बंदरा प्रखंड के नूनफरा पंचायत के वार्ड संख्या-2 स्थित मोहनपुर का है। गत 8 अक्टूबर को इंटरनेट मीडिया पर विशेष सर्वेक्षण अमीन का रुपये लेते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था।