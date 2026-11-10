सीतामढ़ी होकर चलने वाली दो जोड़ी ट्रेनों के नंबर बदलेंगे, जनवरी-2027 से नए नंबर पर करें सफर

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। परिचालनिक सुगमता के मद्देनजर समस्तीपुर मंडल से खुलने तथा गुजरने वाली छह जोड़ी ट्रेनों का परिचालन जनवरी, 2027 से नए नबंर से किया जाएगा। इन छह जोड़ी ट्रेनों में दो जोड़ी ऐसी ट्रेन है जो सीतामढ़ी होकर अपनी परिचालन करती है।

इन ट्रेनों में फिलवक्त इस नंबर की ट्रेन से जाना जाता है। पहला 12545/12546 रक्सौल लोकमान्य तिलक कर्मभूमि एक्सप्रेस तो दूसरा 22551/22552 दरभंगा जालंधर इंटरसिटी अंत्योदय एक्सप्रेस शामिल है। इसकी जानकारी समस्तीपुर रेल मंडल द्वारा एक ई रिलीज जारी कर दी गई है।

इसके तहत गाड़ी सं. 12545/12546 रक्सौल - लोकमान्य तिलक- रक्सौल कर्मभूमि एक्सप्रेस - गाड़ी सं. 12546 लोकमान्य तिलक-रक्सौल कर्मभूमि एक्सप्रेस दो जनवरी 27 से नये नंबर 15546 द्वारा परिचालित की जाएगी। इसी तरह गाड़ी सं. 12545 रक्सौल-लोकमान्य तिलक कर्मभूमि एक्सप्रेस सात जनवरी से नये नंबर 15545 द्वारा परिचालित की जाएगी। गाड़ी सं. 22551/22552 दरभंगा-जलंधर सिटी अंत्योदय एक्सप्रेस - गाड़ी सं. 22551 दरभंगा-जलंधर सिटी अंत्योदय एक्सप्रेस दो जनवरी से नए नंबर 15541 द्वारा परिचालित की जाएगी।

वही, गाड़ी सं. 22552 जलंधर सिटी-दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस दिनांक 03 जनवरी 027 से नये नंबर 15542 द्वारा परिचालित की जाएगी। बाकी बची चार जोड़ी ट्रेनों में जिनका नंबर जनवरी में बदलने वाले है, इनमें गाड़ी सं. 12211/12212 मुजफ्फरपुर-आनंद बिहार- मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस - गाड़ी सं. 12212 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस छह जनवरी से नये नंबर 14032 द्वारा परिचालित की जाएगी।

इसी तरह गाड़ी सं. 12211 मुजफ्फरपुर- आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस आठ जनवरी से नए नंबर 14031 द्वारा परिचालित की जाएगी। गाड़ी सं. 12557/12558 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार- मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति एक्सप्रेस - गाड़ी सं. 12557 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार सप्तक्रांति एक्सप्रेस एक जनवरी से नये नंबर 15577 से परिचालित की जाएगी।

गाड़ी सं. 12558 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति एक्सप्रेस एक जनवरी से नए नंबर 15578 से परिचालित की जाएगी। गाड़ी सं. 12203/12204 सहरसा-अमृतसर-सरहसा गरीब रथ एक्सप्रेस - गाड़ी सं. 12204 अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस छह जनवरी से नये नंबर 14694 द्वारा परिचालित की जाएगी।