सीतामढ़ी में छठ घाट बनाने के दौरान पोखर में डूबा युवक, गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi Chhath Ghat Accident: जिले के रीगा में छठ घाट बनाने के दौरान पोखर में डूबने से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना रीगा थाना क्षेत्र की अन्हारी पंचायत अंतर्गत मरार गांव की है।

मृतक की पहचान गांव के विद्यानाथ झा के पुत्र शुभम कुमार झा के रूप में हुई है। शुक्रवार को छठ पूजा की तैयारी के लिए शुभम पोखर में घाट बनाने गए थे।

इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गए। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई।

छठ घाट बनाने के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, शुभम कुमार झा शुक्रवार को छठ पूजा को लेकर पोखर में घाट बनाने में जुटे थे। इसी दौरान वह अधिक पानी की ओर चले गए और गहरे पानी में डूब गए।