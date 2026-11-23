संवाद सहयोगी, पुपरी (सीतामढ़ी)। Sitamarhi Mustard Farming BM 11: सीतामढ़ी की मिट्टी और जलवायु तिलहन की खेती के लिए उपयुक्त है, और वैज्ञानिक तरीके तथा उन्नत किस्म के बीज अपनाने से बेहतर उपज मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

इससे किसानों को सीधा लाभ मिल सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र में संकुल प्रथम पंक्ति प्रत्यक्षण तिलहन योजना के तहत रविवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

वैज्ञानिक तकनीक और रकबा

केंद्र के वरीय वैज्ञानिक व प्रधान डा. राम ईश्वर प्रसाद ने कहा कि तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए क्षेत्रफल बढ़ाना जरूरी है और सीतामढ़ी में उचित जलवायु व मिट्टी से सरसों की उपज अच्छी होगी।

उद्यान वैज्ञानिक मनोहर पंजीकार ने बताया कि योजना के तहत 125 एकड़ में सरसों लगाई जा रही है और किसानों को बीएम 11 प्रजाति दी जा रही है, जिसकी क्षमता आठ क्विंटल प्रति एकड़ है। शस्य वैज्ञानिक सच्चिदानंद प्रसाद ने 125 एकड़ के लिए उपादान वितरण की जानकारी दी।