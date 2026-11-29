जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। NH 227 Accident Bihar: सीतामढ़ी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 227 पर शनिवार की देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई।

भिट्ठा थाना क्षेत्र के कंटाही श्रीखंडी भिट्ठा पूर्वी स्थित किरासन तेल डिपो के समीप तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में ठोकर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है।