संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। जनकपुर धाम (नेपाल) और अयोध्या कैंट के लिए चलाई जा रही सरयू-कमला साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 15595/15596 में गुरुवार से टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है।

इससे दोनों देश के लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। जनकपुरधाम नेपाल से यह ट्रेन जयनगर, शीशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज और गोरखपुर होते हुए गुजरेगी।

360 रुपये से शुरू है किराया

सरयू-कमला एक्सप्रेस में जनकपुर धाम से अयोध्या धाम तक यात्रा के लिए अलग-अलग श्रेणियों का किराया निर्धारित किया गया है। स्लीपर क्लास का किराया 360 रुपये है। वहीं, 3 एसी इकोनॉमी में 875 रुपये, 3 एसी में 955 रुपये और 2 एसी में 1345 रुपये खर्च करने होंगे। इनमें सबसे सस्ता विकल्प 3 एसी इकोनॉमी का है।

समस्तीपुर रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी आरके सिंह द्वारा जारी एक ई- रिलीज में बताया गया है कि इस ट्रेन के परिचालन से लोग माता सीता की नगरी जनकपुर धाम और सीतामढ़ी से रेल द्वारा भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या आसानी से जा सकेंगे।