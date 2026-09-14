सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर के यात्रियों के लिए राहत, रक्सौल-हावड़ा मेला स्पेशल के 16 स्टेशन तय

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। आगामी त्योहारी सीजन में ट्रेनों में भीड़ बढ़ने और और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में रेलवे ने रक्सौल से सीतामढ़ी होकर हावड़ा (बंगाल) तक मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन कराने का निर्णय लिया है।

इस ट्रेन के चलने से दुर्गापूजा, दीपावली और छठ के दौरान घर आने-जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत और राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार इस स्पेशल ट्रेन में चार वातानुकूलित, 10 स्लीपर और छह सामान्य श्रेणी के कोच होंगे। इससे ट्रेनों में सफर करनेवाले प्रत्येक वर्ग के लोगों को इसका आसानी से लाभ मिल सकेगा। त्योहारी सीजन में अधिकांश नियमित ट्रेनों में अभी से ही लंबी वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई है। ऐसे में यात्रियों को तत्काल टिकट के साथ रेलवे की ओर से घोषित की जाने वाली पूजा स्पेशल ट्रेनों का इंतजार था। 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलनेवाली इस साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को कराया जाएगा।