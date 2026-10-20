भूसा घर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास, बच्चियों के चिल्लाने पर भागा; सीतामढ़ी में बुजुर्ग पर पॉक्सो केस दर्ज 

संवाद सहयोगी, रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी)। थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है।

बच्चियों के चिल्लाने की आवाज सुन मौके पर एक महिला के पहुंचने के बाद आरोपित झोपड़ी की टाटी को फाड़कर भाग निकला।

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वजनों में आक्रोश है। बाद में पुलिस ने छापामारी कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

नाबालिग की मां ने थाने में आवेदन देकर स्थानीय पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष ललित कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां के आवेदन पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित देवेन्द्र महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है।