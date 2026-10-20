रुन्नीसैदपुर मेले में रंगदारी मांगने पर फास्ट फूड दुकान पर हमला, एक आरोपी गिरफ्तार

देवेंद्र सिंह, रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी)। Sitamarhi Extortion Case: दुर्गापूजा के उल्लास के बीच सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर में रंगदारी नहीं देने पर फास्ट फूड दुकान में तोड़फोड़ और दुकानदार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है।

घटना महिंदवारा थाना क्षेत्र के सिरखिरिया गांव स्थित परिसर में लगे मेले की है। इस दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने दुकानदार से 50 हजार रुपये रंगदारी की मांग की और इनकार करने पर दुकान में तोड़फोड़ कर गल्ले से नकदी लूट ली।

रंगदारी नहीं देने पर हमला रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के तिलक ताजपुर गांव वार्ड संख्या दो निवासी संतोष कुमार मेले में फास्ट फूड की दुकान चला रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश वहां पहुंचे और उनसे 50 हजार रुपये रंगदारी मांगने लगे। दुकानदार के इनकार करने पर बरहेत्ता गांव निवासी मनोज कुमार ने पिस्टल की बट से उनके सिर पर वार कर जख्मी कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और कैशबाक्स से पांच हजार रुपये नकद लूट लिए। बदमाशों ने पूरी दुकान को उजाड़ देने की धमकी भी दी। दुकानदार के शोर मचाने पर मेले में अफरातफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने एक बदमाश पकड़ा भीड़ को अपनी ओर आते देख दोनों बदमाशों ने भागने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने एक बदमाश महिंदवारा थाना क्षेत्र के हाजीपुर बसंत गांव निवासी चुन्नू कुमार को खदेड़कर पकड़ लिया। इस दौरान दूसरा आरोपित मनोज कुमार बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गया।

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम को ग्रामीणों ने पकड़े गए आरोपित को सौंप दिया। घटना को लेकर महिंदवारा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष सुमित कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित चुन्नू कुमार को जेल भेज दिया गया है।