गया में बदमाशों ने दरोगा के दोनों बेटों को मारी गोली, एक की मौत; बड़ा भाई गंभीर

संवाद सूत्र, मानपुर। गया के दुर्गापूजा के दौरान सोमवार देर रात मानपुर में बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया।

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नौरंगा आहार के पास सिद्धार्थपुरी मोहल्ले के निकट सोमवार देर रात अपराधियों ने मोतिहारी में तैनात दरोगा सुधांशु शेखर उर्फ पिंटू सिंह के दोनों बेटों को गोली मार दी।

घटना में छोटे बेटे रानू सिंह (30) की मौत हो गई, जबकि बड़े बेटे मोनू सिंह (32) गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के पिता मोतिहारी में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है, जबकि चाचा भी भागलपुर में सब इंस्पेक्टर हैं।

घायल का अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दोनों भाई मूल रूप से अतरी थाना क्षेत्र के जेठियन गांव के रहने वाले थे। उनका परिवार पिछले कुछ वर्षों से मानपुर की सिद्धार्थपुरी कॉलोनी में रह रहा है। परिजनों के अनुसार, मोहल्ले से कुछ दूरी पर कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान दोनों भाइयों को फोन कर मौके पर बुलाया गया। बताया जाता है कि वहां पहुंचने पर दोनों बीच-बचाव करने लगे, तभी बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने के दौरान रानू सिंह की मौत हो गई।