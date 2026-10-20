बिहार के पूर्वी चंपारण में दंपती को बंधक बनाकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म, आठ गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मधुबन (पूर्वी चंपारण)। East Champaran Gang Rape: पूर्वी चंपारण में शिवहर-मोतिहारी सीमा पर शनिवार की रात सनसनीखेज वारदात हुई।

पति के साथ बाइक से मधुबन आ रही महिला और उसके पति को बदमाशों ने अगवा कर लिया। दोनों को आम के बगीचे में बंधक बनाकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया।

आठ आरोपित गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, शिवहर के भटहां के पास बदमाशों ने दंपती को अपने कब्जे में ले लिया और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की। आरोपितों ने घटना का वीडियो भी बनाया।